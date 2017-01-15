На Донбасі бойовики 32 рази порушили режим тиші
Бойовики на Маріупольському напрямку зі 120-мм мінометів вели вогонь по позиціях в районі Широкиного. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар’їнці вогонь вів снайпер. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
На Луганському напрямку проросійські бойовики зі 120-мм мінометів обстріляли Троїцьке, з гранатометів та стрілецької зброї - Новозванівку, а з протитанкових ракетних комплексів - Золоте.
На Донецькому напрямку терористи незаконних збройних формувань зі 120-мм мінометів вели погонь по Доломітному, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Зайцевому, Авдіївці та Верхньоторецькому.
Нагадаємо, на Луганщині проросійські бойовики умисно вбили місцевого жителя і ще одного поранили.
Загалом за минулу добу бойовики 60 разів обстріляли позиції військових у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. В результаті троє бійців отримали поранення, один загинув.
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