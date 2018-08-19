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На Донбасі бойовики майже не стріляли в неділю

Обстріли були тільки біля Лебединського та Луганського
З 7 години ранку до 18 години вечора в неділю, 19 серпня, на Донбасі було тільки два обстріли.
На Донбасі бойовики майже не стріляли в неділю Фото: ООС

У вечірньому зведенні штабу Операції об'єднаних сил йдеться, що прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї фіксувався біля Лебединського та Луганського.

Втрат серед українських військовиків немає.

Раніше, співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.

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19 08 2018 20:30
ТЕГИ: оос, Донбас, ЗСУ
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