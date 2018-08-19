На Донбасі бойовики майже не стріляли в неділю Обстріли були тільки біля Лебединського та Луганського

З 7 години ранку до 18 години вечора в неділю, 19 серпня, на Донбасі було тільки два обстріли.

Фото: ООС

У вечірньому зведенні штабу Операції об'єднаних сил йдеться, що прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї фіксувався біля Лебединського та Луганського. Втрат серед українських військовиків немає. Раніше, співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.

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