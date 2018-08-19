CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ 7 години ранку до 18 години вечора в неділю, 19 серпня, на Донбасі було тільки два обстріли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі бойовики майже не стріляли в неділю
Обстріли були тільки біля Лебединського та Луганського
Фото: ООС
У вечірньому зведенні штабу Операції об'єднаних сил йдеться, що прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї фіксувався біля Лебединського та Луганського.
Втрат серед українських військовиків немає.
Раніше, співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.
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19 08 2018 20:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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