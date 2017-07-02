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На Донбасі бойовики обстріляли офіцерів української сторони СЦК

Автомобілі були відповідно марковані, а офіцери мали шеврони спостережної місії
Проросійські бойовики на Донбасі вчора обстріляли офіцерів української сторони Спільного центру з контролю і координації питань, пов'язаних з режимом припинення вогню.
На Донбасі бойовики обстріляли офіцерів української сторони СЦК Обстріл вікон ВРУ Фото: facebook.com/borislav.bereza

"Вчора під час проведення фотофіксації обстрілу ворогом мирного населеного пункту Лобачеве російсько-терористичними військами було скоєно жорстокий напад на офіцерів української сторони СЦКК. Представники спостережної місії, які документували злочини на українському Донбасі, потрапили під снайперський вогонь. На щастя, потерпілих та загиблих немає. Пошкоджено автомобіль місії", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

У прес-центрі додали, що автомобілі були відповідно марковані, а офіцери мали шеврони спостережної місії.

"Наголошуємо, що такі вчинки є грубим порушенням всіх міжнародних угод і ще раз підкреслюють бандитський характер терористичних формувань ОРДО і ОРЛО", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, що від початку нової доби, 7 лютого, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції.

У свою чергу голова Авдіївської ВЦА Павло Малихін розповів, що минула ніч в Авдіївці була спокійна, а ситуація у місті стабілізується.

Відзначимо, що за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.

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07 02 2017 10:55
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