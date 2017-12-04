На Донбасі бойовики поранили 5 українських бійців

Ситуація в зоні АТО залишається напруженою - за минулу добу російсько-окупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних сил України

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82 мм, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників Мар'їнки. По морських піхотинцях поблизу Водяного гатив з гранатометів, озброєння БТР та кулеметів великого калібру. Оборонців Новотроїцького провокував турбуючим вогнем з протитанкових гранатометів. Морських піхотинців у районі Широкиного обстрілював з БМП, а під Павлополем – з БТРу. По опорних пунктах у районі Березового відкривав вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного, Новотроїцького, Мар'їнки та Красногорівки.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП противник накривав наших воїнів під Опитним. По захисниках Авдіївки гатив з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів. Позиції в районі Верхньоторецького обстріляв з мінометів калібру 82 мм та протитанкових гранатометів, а по оборонцях Луганського – бив з зенітної установки ЗУ-23-2 та з озброєння БМП. У бік захисників Зайцевого та Пісків ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Кулемети великого калібру використовував також у районі Кам’янки. Озброєння БМП застосував поблизу Пісків.

На Луганському напрямку по наших позиціях у районі Кримського противник застосував 120-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети, а поруч Новоолександрівки – озброєння БТР та гранатомети. З гранатометів різних систем ворог бив по оборонцях Катеринівки.

За минулу добу п’ятеро українських захисників були поранені.

Нагадаємо, проросійські бойовики вранці 11 квітня почали обстріл міста Мар'їнка Донецької області.