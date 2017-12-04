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На Донбасі бойовики поранили 5 українських бійців

На Луганському напрямку по наших позиціях у районі Кримського противник застосував 120-міліметрові міномети та протитанкові гранатомет
Ситуація в зоні АТО залишається напруженою - за минулу добу російсько-окупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних сил України
На Донбасі бойовики поранили 5 українських бійців

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82 мм, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників Мар'їнки. По морських піхотинцях поблизу Водяного гатив з гранатометів, озброєння БТР та кулеметів великого калібру. Оборонців Новотроїцького провокував турбуючим вогнем з протитанкових гранатометів. Морських піхотинців у районі Широкиного обстрілював з БМП, а під Павлополем – з БТРу. По опорних пунктах у районі Березового відкривав вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного, Новотроїцького, Мар'їнки та Красногорівки.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП противник накривав наших воїнів під Опитним. По захисниках Авдіївки гатив з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів. Позиції в районі Верхньоторецького обстріляв з мінометів калібру 82 мм та протитанкових гранатометів, а по оборонцях Луганського – бив з зенітної установки ЗУ-23-2 та з озброєння БМП. У бік захисників Зайцевого та Пісків ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Кулемети великого калібру використовував також у районі Кам’янки. Озброєння БМП застосував поблизу Пісків.

На Луганському напрямку по наших позиціях у районі Кримського противник застосував 120-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети, а поруч Новоолександрівки – озброєння БТР та гранатомети. З гранатометів різних систем ворог бив по оборонцях Катеринівки.

За минулу добу п’ятеро українських захисників були поранені.

Нагадаємо, проросійські бойовики вранці 11 квітня почали обстріл міста Мар'їнка Донецької області.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили боєприпаси російського походження у зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
 
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12 04 2017 07:19
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