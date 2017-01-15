На Донбасі бойовики вбили цивільного жителя, - розвідка

На Луганщині проросійські бойовики вбили місцевого жителя і ще одного поранили.

"Продовжують мати місце випадки протиправних дій військовослужбовців російських окупаційних військ у відношенні до місцевого населення. В зоні відповідальності 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 (Луганськ) АК ЗС РФ військовослужбовцями вбита цивільна особа, ще одного місцевого жителя поранили. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, скоєної військовослужбовцем 6 омсп, травмовані жінка з донькою", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Також повідомляється, що в Луганську двоє бойовиків, погрожуючи зброєю, пограбували місцевого жителя і зникли на автомобілі.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 60 разів обстріляли позиції військових у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. В результаті троє бійців отримали поранення, один загинув.