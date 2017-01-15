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На Донбасі бойовики вбили цивільного жителя, - розвідка

Також зафіксовано пограбування з боку бойовиків
На Луганщині проросійські бойовики вбили місцевого жителя і ще одного поранили.
На Донбасі бойовики вбили цивільного жителя, - розвідка Фото: rian.com.ua

"Продовжують мати місце випадки протиправних дій військовослужбовців російських окупаційних військ у відношенні до місцевого населення. В зоні відповідальності 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 (Луганськ) АК ЗС РФ військовослужбовцями вбита цивільна особа, ще одного місцевого жителя поранили. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, скоєної військовослужбовцем 6 омсп, травмовані жінка з донькою", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Також повідомляється, що в Луганську двоє бойовиків, погрожуючи зброєю, пограбували місцевого жителя і зникли на автомобілі.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 60 разів обстріляли позиції військових у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. В результаті троє бійців отримали поранення, один загинув.

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15 01 2017 19:17
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