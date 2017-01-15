На Донбасі бойовики вбили цивільного жителя, - розвідка
"Продовжують мати місце випадки протиправних дій військовослужбовців російських окупаційних військ у відношенні до місцевого населення. В зоні відповідальності 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 (Луганськ) АК ЗС РФ військовослужбовцями вбита цивільна особа, ще одного місцевого жителя поранили. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, скоєної військовослужбовцем 6 омсп, травмовані жінка з донькою", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.
Також повідомляється, що в Луганську двоє бойовиків, погрожуючи зброєю, пограбували місцевого жителя і зникли на автомобілі.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 60 разів обстріляли позиції військових у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. В результаті троє бійців отримали поранення, один загинув.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: