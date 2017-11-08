На Донбасі бойовики збільшили кількість вибухів у 3-7 разів, - ОБСЄ
"У Донецькій і Луганській областях Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (від 8 серпня – ред.)", - повідомляє СММ у своєму звіті від 9 серпня.
Так, на Донеччині місія констатувала станом на вечір 9 серпня біля 190 вибухів проти 28 днем раніше (збільшення майже у 7 разів), на Луганщині – 540 проти 157 (збільшення більш як у 3 рази).
Також протягом звітного періоду озброєні бойовики ОРДО двічі перешкоджали проїзду патруля місії через блокпости.
Крім того, патруль СММ не зміг, як і раніше, здійснити моніторинг розведення сил в районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського, як це передбачено рішенням Тристоронньої контактної групи від 21 вересня 2016 року. Доступ місії до цих ділянок все ще залишається обмеженим.
Вчора, 10 серпня у підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікузи обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Також бойовики поранили українського сапера, який перевіряв дорогу між селом Пікуза (Комінтернове) і Маріуполь, де мав проїхати перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
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