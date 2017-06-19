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На Донбасі через обстріл бойовиків поранено дев`ятирічного хлопчика

Хлопчик дістав поранення у вигляді баротравми і контузії обох вух
У Щасті в результаті обстрілу бойовиків травмовано 9-річного хлопчика.
На Донбасі через обстріл бойовиків поранено дев`ятирічного хлопчика Фото:УНІАН

"Сьогодні до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення "103" про те, що медиками була надана медична допомога 9-річному учню Щастинської школи, який 15 червня приблизно о 20:30 в районі магазину "Будівельник" м. Щастя внаслідок артобстрілу бойовиками міста дістав поранення у вигляді баротравми, контузії обох вух", - повідомляє прес-секретар ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

Даний факт приєднано до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 16.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.

Нагадаємо, біля населеного пункту Байрак, у районі непідконтрольної Горлівки Донецької області, на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями. У результаті травмовано жінку і чоловіка.

Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях укранських військовослужбовців.

 
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19 06 2017 12:30
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