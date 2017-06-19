На Донбасі через обстріл бойовиків поранено дев`ятирічного хлопчика
"Сьогодні до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення "103" про те, що медиками була надана медична допомога 9-річному учню Щастинської школи, який 15 червня приблизно о 20:30 в районі магазину "Будівельник" м. Щастя внаслідок артобстрілу бойовиками міста дістав поранення у вигляді баротравми, контузії обох вух", - повідомляє прес-секретар ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.
Даний факт приєднано до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 16.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.
Нагадаємо, біля населеного пункту Байрак, у районі непідконтрольної Горлівки Донецької області, на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями. У результаті травмовано жінку і чоловіка.
Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях укранських військовослужбовців.
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