На Донбасі через вибух гранати загинула киянка, - прикордонники
Про це повідомляє Держприкордонслужба із посиланням на свої джерела на окупованих територіях.
Зазначається, що вибух стався під час так званої "операції" із затримання бойовика, якого підозрювали в торгівлі зброєю.
Підозрюваний намагався сховатися від переслідувачів і зупинив бус, що проїжджав повз - автомобіль рухався в бік блокпоста бойовиків "Каргилл".
Водій призупинився, давши можливість бойовику забратися в авто, де сиділи цивільні.
"Та в цей же момент у нього розірвалася граната, в результаті вибуху якої загинула жінка 1979 року народження, що приїхала з Києва. На місці помер і сам підозрюваний", - зазначає Держприкордонслужба.
Нагадаємо, наприкінці грудня у Сватовому Луганської області 32-річний місцевий мешканець дістав осколкові поранення лівої ноги й руки внаслідок вибуху гранати.
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