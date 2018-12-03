На Донбасі через вибух гранати загинула киянка, - прикордонники

Зазначається, що вибух стався під час так званої "операції" із затримання бойовика, якого підозрювали в торгівлі зброєю

Внаслідок вибуху гранати, який стався у Кіровському районі окупованого Донецька 9 березня, загинула киянка 1979 року народження.

Про це повідомляє Держприкордонслужба із посиланням на свої джерела на окупованих територіях.

Зазначається, що вибух стався під час так званої "операції" із затримання бойовика, якого підозрювали в торгівлі зброєю.

Підозрюваний намагався сховатися від переслідувачів і зупинив бус, що проїжджав повз - автомобіль рухався в бік блокпоста бойовиків "Каргилл".

Водій призупинився, давши можливість бойовику забратися в авто, де сиділи цивільні.

"Та в цей же момент у нього розірвалася граната, в результаті вибуху якої загинула жінка 1979 року народження, що приїхала з Києва. На місці помер і сам підозрюваний", - зазначає Держприкордонслужба.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Сватовому Луганської області 32-річний місцевий мешканець дістав осколкові поранення лівої ноги й руки внаслідок вибуху гранати.