На Донбасі чоловік відкопав на власному городі мішок зі зброєю
Про це повідомили у обласному управлінні Національної поліції.
За словами 26-річного власника, він знайшов мішок зі зброєю, коли копав яму у городі, щоб побудувати підвал.
Поліцейські, яких він викликав через "скарб", встановили: у землі були заховані автомат Калашникова, пістолет Макарова, дві гранати із запалами та майже 70 набоїв.
Чоловік мешкає у цьому домоволодінні з грудня 2014 року, зазначили у поліції. Власник схрону встановлюється.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 38-річна безробітня жителька села Войтове Згурівського району Київської області замість металобрухту назбирала в сусідському нежитловому будинку боєприпаси.
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