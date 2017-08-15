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На Донбасі чоловік відкопав на власному городі мішок зі зброєю

Чоловік сам заявив про небезпечну знахідку
У селі Удачне Покровського району Донецької області місцевий мешканець відкопав на власному городі схрон зброї
На Донбасі чоловік відкопав на власному городі мішок зі зброєю Фото: don.gumvs

Про це повідомили у обласному управлінні Національної поліції.

За словами 26-річного власника, він знайшов мішок зі зброєю, коли копав яму у городі, щоб побудувати підвал.

Поліцейські, яких він викликав через "скарб", встановили: у землі були заховані автомат Калашникова, пістолет Макарова, дві гранати із запалами та майже 70 набоїв.

Чоловік мешкає у цьому домоволодінні з грудня 2014 року, зазначили у поліції. Власник схрону встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 38-річна безробітня жителька села Войтове Згурівського району Київської області замість металобрухту назбирала в сусідському нежитловому будинку боєприпаси.

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15 08 2017 21:26
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