Бойовики обстріляли вантажівку ЗСУ: постраждали 10 військових Втрати противника уточнюються

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики чотири рази обстріляли позиції військ ЗСУ на Донбасі.

"В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог відкривав вогонь з ПТРК в районі селища Троїцьке та з автоматичних гранатометів поблизу селища Південне та в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" по позиціях українських військових з гранатометів, стрілецької зброї поблизу селища Чермалик та з мінометів калібру 82 мм. поблизу населеного пункту Новоселівка Друга", - інформує прес-центр ООС. "Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ п'ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеню важкості та п'ять бойові травмування (акубаротравми)", - йдеться у повідомленні. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Незважаючи на погоду українські військові продовжують пильно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Нагадаємо, що минулої доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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