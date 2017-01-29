На Донбасі дезертири розстріляли російського офіцера під час втечі, - розвідка

У Луганській області троє російських найманців під час втечі з бойових позицій російських окупаційних військ розстріляли російського офіцера.

"28 січня ц. р. троє військовослужбовців 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ зі зброєю самовільно залишили бойові позиції й розстріляли російського офіцера, який намагався їм перешкодити", - повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, опублікованому в Facebook.

За даними ГУР, командування полку розшукує дезертирів, а вбивство офіцера в доповіді командуванню корпусу прикрили як втрату під час обстрілу передових позицій силами АТО.

Крім того, як повідомила розвідка, окупанти 27 січня з вогневих позицій у н. п. Кадіївка обстріляли з артилерії околиці н. п. Брянка, щоб звинуватити сили АТО в порушенні режиму припинення вогню.

Відзначимо, що за даними української розвідки, командування російсько-терористичних військ на Донбасі пообіцяло з січня 2017 року виплачувати найманцям 9 тис рублів (4161 грн) у місяць за несення служби на передових позиціях і участь в зіткненнях з особовим складом сил АТО.

Нагадаємо, що в неділю зранку терористи намагалися штурмувати позиції українських військових в районі Авдіївської промзони. Бійці ЗСУ відбили наступ, однак зазнали втрат: троє військових загинуло і одного було поранено.