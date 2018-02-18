На Донбасі двоє бойовиків з РФ підірвалися на міні, один загинув, – розвідка

З’ясовується інформація щодо їх приналежності до регулярних військ Російської Федерації

Штаб АТО з посиланням на дані розвідки повідомляє про двох бойовиків-громадян Російської Федерації, які в неділю, 18 лютого, підірвалися на власних мінно-вибухових загородженнях.

"За даними розвідки штабу Антитерористичної операції сьогодні, 18 лютого, поблизу передових позицій сил АТО на Світлодарській дузі на власних мінно-вибухових загородженнях підірвалися двоє бойовиків так званої 7 окремої мотострілецької бригади незаконних збройних формувань", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Обоє бойовиків, за інформацією штабу, виявилися громадянами Російської Федерації.

"Один із них – Любінов Володимир Володимирович, 1988 року народження, мешканець Краснодарського краю, загинув. Інший – Михайлов Сергій Валерійович, 1972 року народження, мешканець міста Астрахань (вул. Воднікова, кв. 55), отримав мінно-вибухові поранення", – зазначили у прес-центрі штабу АТО.

Наразі з'ясовується інформація щодо приналежності бойовиків до регулярних військ Російської Федерації.

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби 18 лютого бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, один український військовий поранений.