На Донбасі фіксують загострення ситуації
"З позавчорашнього дня ми спостерігаємо збільшення кількості мінометних обстрілів, обстрілів з гармат, застосування танків. Зокрема, останні застосовувалися противником учора по населеному пункту Авдіївка. Підрозділи, які виконують завдання в зоні АТО, мають право адекватно реагувати на всі ті порушення, що мають місце в зоні проведення операції", - заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, повідомляє "Укрінформ".
Він зазначив, що командири отримали повноваження щодо ухвалення рішень у відповідь на ті чи інші дії терористів. Попри це, українські бійці майже не відкривають вогонь у відповідь. Тим часом дії окупантів мають неорганізований характер.
Загалом за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 66 разів відкривали вогонь по українським силам. В результаті троє військових ЗСУ загинули, 10 отримали поранення.
Нагадаємо, бойовики вночі обстріляли Авдіївку, внаслідок чого загинув один мирний житель, кількість постраждалих уточнюється.
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