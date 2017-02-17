На Донбасі фіксують загострення ситуації

Командири ЗСУ отримали повноваження щодо ухвалення рішень у відповідь на ті чи інші дії терористів

Наразі ситуація в зоні проведення АТО почала загострюватися, українські військові отримали дозвіл адекватно реагувати на провокації окупантів.

"З позавчорашнього дня ми спостерігаємо збільшення кількості мінометних обстрілів, обстрілів з гармат, застосування танків. Зокрема, останні застосовувалися противником учора по населеному пункту Авдіївка. Підрозділи, які виконують завдання в зоні АТО, мають право адекватно реагувати на всі ті порушення, що мають місце в зоні проведення операції", - заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що командири отримали повноваження щодо ухвалення рішень у відповідь на ті чи інші дії терористів. Попри це, українські бійці майже не відкривають вогонь у відповідь. Тим часом дії окупантів мають неорганізований характер.

Загалом за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 66 разів відкривали вогонь по українським силам. В результаті троє військових ЗСУ загинули, 10 отримали поранення.

Нагадаємо, бойовики вночі обстріляли Авдіївку, внаслідок чого загинув один мирний житель, кількість постраждалих уточнюється.