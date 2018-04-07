На Донбасі гаряча війна, – Порошенко

Президент Петро Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу РТС заявив, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна.

"По-перше, для Росії нема "червоних ліній". Якщо в січні 2014 року ви б спитали мене: чи можливо, що Росія здійснить збройну агресію проти України? Я би сказав, що це неможливо. Те ж саме з Кримом. Для Росії нема "червоних ліній", в тому числі й відкрита війна", – цитує главу держави його прес-служба.

"Це не заморожений конфлікт. Це гаряча війна", – додав президент.

Порошенко наголосив, що Україна бореться лише за мир, повернення українського суверенітету на окуповані території і "нічого більше".

За словами президента, є три важливих документи – Мінські угоди від 5 вересня 2014 року та 19 вересня, а також документ від 12 лютого 2015 року.

"Цей комплекс заходів включає виведення іноземних військ та військової техніки з української території. Зараз на окупованих територіях 700 російських танків, більше тисячі артилерійських систем, більше 300 систем залпового вогню, ніж має на озброєнні німецький Бундесвер. Це справжня агресія проти суверенної і незалежної держави Україна", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, 30 квітня на Донбасі офіційно закінчилася антитерористична операція, а замість неї розпочалася Операція об'єднаних сил (ООС). Зміна формату АТО на ООС прописана в законі про реінтеграцію Донбасу, який президент підписав 20 лютого. Саме на Об'єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації в зоні бойових дій на сході України.