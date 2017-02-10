На Донбасі кількість російських військових рівна силам майже всіх країн НАТО - Матіос

Загальна кількість росіян на Донбасі становить 11 тисяч осіб, серед яких три тисячі кадрових військових

На окупованій території Донбасу зараз перебуває військова сила РФ, рівна силам майже всіх європейських країн НАТО.

Матіос назвав види озброєння, яке зараз застосовують найманці РФ на окупованих територіях, а також повідомив про його кількість.

"Танки – 650 шт., бойові броньовані машини – 1310 шт., артилерія різних калібрів (у тому числі великокаліберна, заборонена мінськими угодами) – майже 500 стволів, реактивні системи залпового вогню – майже 260 од., зенітно-ракетні комплекси – до 100 од.", – заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, підкресливши, що вся ця зброя є російською, повідомляє "112 Україна".

"Російська Федерація зараз перебуває на Донбасі у кількості майже трьох тисяч осіб у складі двох батальйонно-тактичних груп, однієї ротно-тактичної групи, на озброєнні яких, крім перелічених вище одиниць, є майже 200 танків, 400 бойових броньованих машин, 140 одиниць артилерії і новітні зразки зенітно-ракетних комплексів", – зауважив Матіос.

Головний військовий прокурор також перерахував російські військові частини.

"Батальйонно-тактична група 333-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної бригади з постійним місцем дислокації в місті Іваново РФ, а зараз перебуває в місті Донецьк. Друга батальйонно-тактична російська група – 20-а окрема мотострілкова бригада 49-ї армії з постійним місцем дислокації місто Ставрополь Південного військового округу, зараз перебуває у місті Сніжному. Ротно-тактична група – місто Новоросійськ. Десантно-штурмова бригада – зараз перебуває у місті Луганськ. 155-а бригада морської піхоти з дислокацією у Владивостоці, 61-а бригада морської піхоти з міста Спутнік Мурманської області", – зазначив Матіос.

За його словами, загальна кількість росіян на Донбасі становить 11 тисяч, серед яких три тисячі кадрових військових.

"Перший військовий корпус, який перебуває у місті Донецьк, ("1 АК ДНР") має таку чисельність – 5 бригад, 3 окремі полки, 8 окремих батальйонів, 2 окремі роти, 5 батальйонів територіальної оборони, понад 18 тисяч осіб. Так званий "1 АК ДНР" має на озброєнні майже 350 танків, 600 бойових броньованих машин, 250 гармат, 130 РСЗВ", – повідомив він.

"Другий армійський корпус з дислокацією в Луганську ("2 АК ЛНР") – 4 бригади, 2 окремих полки, 6 окремих батальйонів, 8 батальйонів територіальної оборони, 2 окремі роти, 155 танків, 300 бойових броньованих машин, 110 гармат, 40 РСЗВ", – зазначив Матіос.

Нагадаємо, на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" зафіксовано збільшення кількості осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках.

Зазначимо, що жертвами конфлікту в Донецькій і Луганській областях у 2016 році серед цивільного населення стали 442 людини – 88 загиблих і 354 поранених.