На Донбасі ліквідовано бойовика з Росії, - ФОТО

На цей момент вирішується питання про транспортування його тіла на батьківщину

Бойовик із Росії Олександр Круогла був знищений пострілом снайпера на Донбасі 3-го лютого.

Проросійський бойовик брав участь у боях під донецьким аеропортом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на один з порталів сепаратистів

Уродженець Приамур'я Олександр Круогла був ліквідований на Донбасі 3 лютого. Контрактник з Благовєщенська був убитий пострілом снайпера.

Амурчанин Олександр Круогла поїхав служити за наймом в Україну рік тому. На цей момент вирішується питання про транспортування його тіла на батьківщину.

Ховати його будуть у селі Маркове Благовєщенського району. Тут він народився і виріс. Гроші для перевезення тіла передані дівчині убитого бойовика.

Оскільки Маркове - прикордонна зона, в село на похорон будуть пускати тільки за паспортами.

Нагадаємо, що 10 лютого правоохоронці затримали в Донецькій області терориста ОРДО, який підозрюється у жорстокому поводженні з полоненими українськими військовослужбовцями.