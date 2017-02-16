На Донбасі ліквідовано бойовика з Росії, - ФОТО
Проросійський бойовик брав участь у боях під донецьким аеропортом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на один з порталів сепаратистів
Уродженець Приамур'я Олександр Круогла був ліквідований на Донбасі 3 лютого. Контрактник з Благовєщенська був убитий пострілом снайпера.
Амурчанин Олександр Круогла поїхав служити за наймом в Україну рік тому. На цей момент вирішується питання про транспортування його тіла на батьківщину.
Ховати його будуть у селі Маркове Благовєщенського району. Тут він народився і виріс. Гроші для перевезення тіла передані дівчині убитого бойовика.
Оскільки Маркове - прикордонна зона, в село на похорон будуть пускати тільки за паспортами.
Нагадаємо, що 10 лютого правоохоронці затримали в Донецькій області терориста ОРДО, який підозрюється у жорстокому поводженні з полоненими українськими військовослужбовцями.
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