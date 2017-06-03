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На донбасі ліквідовано ще одного командира "ЛНР", – ЗМІ

Пластун" був командиром бойового підрозділу, знищеного взимку 2016 року терориста "Бетмена"
У зоні АТО знищений один з польових командирів терористів, російський найманець "Пластун".
На донбасі ліквідовано ще одного командира "ЛНР", – ЗМІ Фото:24tv.ua

Про це на своїй сторінці в Twitter написав заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

 

Бойовик керував підрозділом (взводом, потім ротою) в угрупованні "ЛНР", був досить відомим "персонажем" російських пропагандистів. У 2014 році він був поранений під Хрящуватим Луганської області.

Його знищення підтвердили й самі терористи в соціальних мережах. 

Нагадаємо, 8 лютого бойовики терористичної "ДНР" повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Михайла Товстих з позивним "Гіві". 

З початку російської агресії на сході він очолював підрозділ бойовиків "Сомалі". У його смерті бойовики традиційно звинуватили Україну.

"Гіві" був підірваний у власному кабінеті в Донецьку. Також, у соцмережах з'явилися перші фото і відео з місця передбачуваного вбивства "Гіві".

 

 
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06 03 2017 15:46
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