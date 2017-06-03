На донбасі ліквідовано ще одного командира "ЛНР", – ЗМІ

Пластун" був командиром бойового підрозділу, знищеного взимку 2016 року терориста "Бетмена"

У зоні АТО знищений один з польових командирів терористів, російський найманець "Пластун".

Про це на своїй сторінці в Twitter написав заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Ще один приєднався до "режиму тиші".... https://t.co/xs8H3yEdPe — Георгий Тука (@tuka_george) 6 березня 2017 р.

Бойовик керував підрозділом (взводом, потім ротою) в угрупованні "ЛНР", був досить відомим "персонажем" російських пропагандистів. У 2014 році він був поранений під Хрящуватим Луганської області.

Його знищення підтвердили й самі терористи в соціальних мережах.