На донбасі ліквідовано ще одного командира "ЛНР", – ЗМІ
Про це на своїй сторінці в Twitter написав заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.
Ще один приєднався до "режиму тиші".... https://t.co/xs8H3yEdPe— Георгий Тука (@tuka_george) 6 березня 2017 р.
Бойовик керував підрозділом (взводом, потім ротою) в угрупованні "ЛНР", був досить відомим "персонажем" російських пропагандистів. У 2014 році він був поранений під Хрящуватим Луганської області.
Його знищення підтвердили й самі терористи в соціальних мережах.
Нагадаємо, 8 лютого бойовики терористичної "ДНР" повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Михайла Товстих з позивним "Гіві".
З початку російської агресії на сході він очолював підрозділ бойовиків "Сомалі". У його смерті бойовики традиційно звинуватили Україну.
"Гіві" був підірваний у власному кабінеті в Донецьку. Також, у соцмережах з'явилися перші фото і відео з місця передбачуваного вбивства "Гіві".
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