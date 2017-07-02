На Донбасі між учасниками блокади і поліцією виникла сутичка, - ВІДЕО

Начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін повідомляє, що 6 лютого біля міста Часів Яр Донеччини для розблокування дороги були задіяні сили поліції.

"Сьогодні близько 16 години поблизу міста Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Курахівської ТЕС та іншому транспорту. Заблокували один зі шляхів, через який здійснюється життєзабезпечення регіону, рухаються аварійні служби", – написав Аброськін у Facebook.

"Поліцейські діяли у межах компетенції, незважаючи на образи та погрози, що вигукували блокувальники. Дорога була розблокована", – зазначив В’ячеслав Аброськін.

При цьому, він заперечує звинувачення активістів щодо застосування поліцією сили.

"Одному із діячів, який найбільше скаржився та намагався вдарити мене по обличчю, бо, за його словами, в мене була зброя, я підставив праву щоку і показав, що насправді у мене немає зброї. Він моїм дозволом скористався. Потім я запропонував йому ліву щоку, але попередив, що втретє вже буде моя черга. Цей чоловік – мешканець Донецька. Думаю, що після цього нашого "спілкування" він заспокоїться", – зазначив начальник поліції Донеччини.

Раніше у "Штабі блокади торгівлі з окупантами" звинуватили поліцію у застосуванні проти них сили.

"При спробі затримати автобус з тітушками, які рухались у супроводі поліції у бік редуту на Бахмуті, сталось побиття ветеранів війни за незалежність спецназом донецької поліції під особистим командуванням начальника поліції Донецької області Аброськіна. Спецназ використовує гумові кийки і сльозогінний газ, зброя знята із запобіжників. При цьому всьому автобус з тітушками не був перевірений поліцією, натомість, поліція вивезла його і тітушок у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні.

На місці був присутній також народний депутат Семен Семенченко, він опублікував відео з місця події. На записі між Семенченком і Аброськіним виникла словесна перепалка. Семенченко був обурений, що його автомобіль заблокували силовики.

Нагадаємо, що організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.

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За фактом блокування залізниці відкрито кримінальне провадження.

Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявив, що блокування ветеранами АТО і народними депутатами залізниці в Луганській області несе загрозу енергетичній безпеці України. Павло Жебрівський сказав, що торгівлю з окупованими територіями Донбасу потрібно врегулювати законодавчо.