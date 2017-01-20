CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМинулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених з української сторони не зафіксовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі минулої доби не загинув та не був поранений жоден український боєць
На луганському напрямку противники значно зменшили наступ
Фото:lb.ua
"Починаю брифінг із доброї новини - за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених не було", - розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу Українського кризового медіа-центру.
Загалом за добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військовослужбовців немає.
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