На Донбасі минулої доби не загинув та не був поранений жоден український боєць

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених з української сторони не зафіксовано.

"Починаю брифінг із доброї новини - за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених не було", - розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу Українського кризового медіа-центру.

Загалом за добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військовослужбовців немає.