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На Донбасі минулої доби не загинув та не був поранений жоден український боєць

На луганському напрямку противники значно зменшили наступ
Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених з української сторони не зафіксовано.
На Донбасі минулої доби не загинув та не був поранений жоден український боєць Фото:lb.ua

"Починаю брифінг із доброї новини - за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених не було", - розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу Українського кризового медіа-центру.

Загалом за добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військовослужбовців немає.

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20 01 2017 13:26
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