На Донбасі минулої доби поранення отримали двоє українських бійців

На Великдень у зоні антитерористичної операції двох військовослужбовців поранено.

"За минулу добу ніхто з українських військових не загинув у зоні АТО, двоє військових дістали поранень і травм", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко в ході брифінгу.

Загалом за минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.

Нагадаємо, що напередодні в підрозділах Збройних сил України в зоні проведення АТО відбулися Великодні богослужіння.