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На Донбасі минулої доби поранення отримали двоє українських бійців

Загиблих немає
На Великдень у зоні антитерористичної операції двох військовослужбовців поранено.
На Донбасі минулої доби поранення отримали двоє українських бійців Андрій Лисенко. Фото: ua.golos.ua

"За минулу добу ніхто з українських військових не загинув у зоні АТО, двоє військових дістали поранень і травм", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко в ході брифінгу.

Загалом за минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.

Нагадаємо, що напередодні в підрозділах Збройних сил України в зоні проведення АТО відбулися Великодні богослужіння.

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17 04 2017 13:58
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