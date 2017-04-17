CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Великдень у зоні антитерористичної операції двох військовослужбовців поранено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі минулої доби поранення отримали двоє українських бійців
Загиблих немає
Андрій Лисенко. Фото: ua.golos.ua
"За минулу добу ніхто з українських військових не загинув у зоні АТО, двоє військових дістали поранень і травм", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко в ході брифінгу.
Загалом за минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.
Нагадаємо, що напередодні в підрозділах Збройних сил України в зоні проведення АТО відбулися Великодні богослужіння.
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