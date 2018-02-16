На Донбасі заступника міського голови затримали на хабарі

Заступник Сєвєродонецького міського голови та помічника депутата затримали під час отримання хабара в сумі 135 тис. грн.

"Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2017 чиновник вимагав від директора будівельної компанії гроші в розмірі 10% від вартості об'єкта будівництва при виконанні цієї компанією будівельних робіт по ремонту мереж, приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення будівлі однієї з лікарень міста Сєвєродонецька", – повідомив речник Генпрокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко.

Наголошується, що 15 лютого під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 135 тис грн чиновника затримали. Вирішується питання про повідомлення йому і посереднику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідне становище).

За інформацією Лисенка, слідчі і прокурори проводять обшуки за місцем проживання і роботи чиновника. Найближчим часом прокурорами до суду буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.