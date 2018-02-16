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На Донбасі заступника міського голови затримали на хабарі

Чиновника затримали в момент отримання хабара в розмірі 135 тис. грн
Заступник Сєвєродонецького міського голови та помічника депутата затримали під час отримання хабара в сумі 135 тис. грн.
На Донбасі заступника міського голови затримали на хабарі Фото: facebook.com/lysenko.andrii

"Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2017 чиновник вимагав від директора будівельної компанії гроші в розмірі 10% від вартості об'єкта будівництва при виконанні цієї компанією будівельних робіт по ремонту мереж, приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення будівлі однієї з лікарень міста Сєвєродонецька", –  повідомив речник Генпрокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко.

Наголошується, що 15 лютого під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 135 тис грн чиновника затримали. Вирішується питання про повідомлення йому і посереднику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідне становище).

За інформацією Лисенка, слідчі і прокурори проводять обшуки за місцем проживання і роботи чиновника. Найближчим часом прокурорами до суду буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в Волинській області на хабарі в три тисячі доларів зловили співробітника департаменту військової контррозвідки СБУ.

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16 02 2018 10:44
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