На Донбасі надалі немає дотримання режиму припинення вогню, - штаб

Від початку доби зафіксовано три обстріли укріплень ЗСУ з боку окупантів

Попри невелику кількість обстрілів, російсько-окупаційні угрупування на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати Збройні Сили України до бойових протистоянь.

На Луганському напрямку, на світанку, противник активізувався на Світлодарській дузі. Під обстріли агресора зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили позиції ЗСУ біля населеного пункту Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по захисниках Новгородського.

На Донецькому напрямку, в обідній час, противник застосував міномети різних калібрів поблизу Павлополя на Приазов’ї, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом, від початку доби зафіксовано три обстріли укріплень ЗСУ з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Нагадаємо, що волонтери опублікували відео нічного бою, під час якого українські бійці відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі.