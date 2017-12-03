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На Донбасі немає "ополчення", є контрактники, які за свої 15 тисяч і в своїх стрілятимуть, – Гіркін

Зараз проти української армії воюють контрактники, які вбивають за гроші
Так званий колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що на Донбасі вже не лишилось так званих "добровольців-ополченців".
На Донбасі немає "ополчення", є контрактники, які за свої 15 тисяч і в своїх стрілятимуть, – Гіркін Ігор Гіркін. Фото: REUTERS

Про це він сказав в інтерв’ю каналу "Рой-ТВ", повідомляє 62.ua.

За його словами, зараз проти української армії воюють контрактники, які вбивають за гроші.

"Немає вже "ополчення". Є контрактники. Вони за свої 15 тисяч, які там дуже непогані гроші, якщо знадобиться, і в своїх будуть стріляти. Там такий контингент в ряді підрозділів, яким взагалі на все наплювати", – заявив Гіркін.

Нагадаємо, в 2016 році Гіркін заявляв, що Москва хоче "прибрати" його та інкримінує вбивства.

Тоді ж Ігор Гіркін заявив, що Росія кинула напризволяще бойовиків з числа громадян РФ, які були затримані на Донбасі українськими силовиками.

Раніше Гіркін визнав, що під час окупації Слов'янська за його наказами були розстріляні, як мінімум, чотири людини.

Як повідомляв iPress.ua, у березні 2016-го українська розвідка дізналася про плани російського керівництва зачистити "ненадійних" командирів бойовиків на непідконтрольній Києву частині Донбасу.

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12 03 2017 18:30
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