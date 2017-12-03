На Донбасі немає "ополчення", є контрактники, які за свої 15 тисяч і в своїх стрілятимуть, – Гіркін
Про це він сказав в інтерв’ю каналу "Рой-ТВ", повідомляє 62.ua.
За його словами, зараз проти української армії воюють контрактники, які вбивають за гроші.
"Немає вже "ополчення". Є контрактники. Вони за свої 15 тисяч, які там дуже непогані гроші, якщо знадобиться, і в своїх будуть стріляти. Там такий контингент в ряді підрозділів, яким взагалі на все наплювати", – заявив Гіркін.
Нагадаємо, в 2016 році Гіркін заявляв, що Москва хоче "прибрати" його та інкримінує вбивства.
Тоді ж Ігор Гіркін заявив, що Росія кинула напризволяще бойовиків з числа громадян РФ, які були затримані на Донбасі українськими силовиками.
Раніше Гіркін визнав, що під час окупації Слов'янська за його наказами були розстріляні, як мінімум, чотири людини.
Як повідомляв iPress.ua, у березні 2016-го українська розвідка дізналася про плани російського керівництва зачистити "ненадійних" командирів бойовиків на непідконтрольній Києву частині Донбасу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків