На Донбасі необхідно розмінувати 16 тис. кв. км території
"На підконтрольних Україні територіях забруднено вибухонебезпечними предметами 7 тис. кв. км, на непідконтрольних - 9 тис. кв. км. Орієнтовно це 16 тис. кв. км, які становлять загрозу життю місцевих жителів", - повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Максим Комісаров, інформує "Інтерфакс-Україна".
Комісаров зазначив, що боєприпаси, які постачають бойовикам з Росії, часто є старими і не вибухають, а залишаються лежати на землі.
"Вони і становлять найбільшу загрозу", - зазначив він.
З початку бойових дій на Донбасі в результаті детонації вибухонебезпечних предметів загинули 2558 цивільних осіб, з них 242 дитини. Станом на березень 2018 року 273 українських військовослужбовців загинули, близько 1 тис. постраждали від детонації.
З 2014 року було перевірено 26 тис. га територій і знищено понад 346 тис. вибухонебезпечних предметів.
"Однак очищені території не можна вважати безпечними, тому що, незважаючи на Мінські домовленості, досі бойовики продовжують обстрілювати наші території, повторно їх забруднюючи. Одну і ту саму ділянку ми можемо розміновувати по кілька разів", - пояснив начальник управління.
За його словами, зараз на Донбасі працюють 50 розрахунків саперів Держслужби з надзвичайних ситуацій і Держслужби спецтранспорту. Минулого року допомогу в розмінуванні українським фахівцям почали надавати міжнародні неурядові організації The HALO Trust, Danish Demining Group, FSD.
Нагадаємо, за словами міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша, витрати на розмінування всього Донбасу можуть перевищити 800 млн доларів.
Раніше фахівці заявляли, що на розмінування Донбасу потрібно 10-15 років і цей процес буде коштувати Україні "не один мільярд доларів".
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