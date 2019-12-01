В ООН засудили обстріл комунальників на Донбасі

На Донбасі службовий автомобіль КП "Вода Донбасу" потрапив під обстріл: троє працівників КП отримали поранення різного ступеня тяжкості, машина згоріла.

Інцидент стався 10 січня під час очищення від снігу під'їзної дороги до великої насосної станції.

"З урахуванням цього інциденту за останні 9 місяців від таких обстрілів постраждали 11 співробітників підприємства "Вода Донбасу", що забезпечує поставку чистої води через кілька насосних і фільтраційних станцій, які обслуговують 3,5 млн жителів по обидва боки "лінії зіткнення", - повідомили у прес-центрі ООН.

За даними організації, в зоні конфлікту почастішали випадки нападів на співробітників комунальних служб, а у 2018 році було зареєстровано 88 таких інцидентів, багато з яких привели до тимчасового припинення водопостачання.

В ООН підкреслили, що умови роботи співробітників КП посилюються тим, що багато територій на сході України заміновано.

"Смертельні небезпеки, яким піддаються співробітники цих комунальних служб, абсолютно неприпустимі", - заявила координатор системи ООН з гуманітарних питань Оснат Лубрані і закликала забезпечити захист мирних жителів і об'єктів цивільної інфраструктури на сході України.