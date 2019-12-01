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В ООН засудили обстріл комунальників на Донбасі

В зоні конфлікту почастішали випадки нападів на співробітників комунальних служб
На Донбасі службовий автомобіль КП "Вода Донбасу" потрапив під обстріл: троє працівників КП отримали поранення різного ступеня тяжкості, машина згоріла.
В ООН засудили обстріл комунальників на Донбасі Фото:УНІАН

Інцидент стався 10 січня під час очищення від снігу під'їзної дороги до великої насосної станції.

"З урахуванням цього інциденту за останні 9 місяців від таких обстрілів постраждали 11 співробітників підприємства "Вода Донбасу", що забезпечує поставку чистої води через кілька насосних і фільтраційних станцій, які обслуговують 3,5 млн жителів по обидва боки "лінії зіткнення", -  повідомили у прес-центрі ООН.

За даними організації, в зоні конфлікту почастішали випадки нападів на співробітників комунальних служб, а у 2018 році було зареєстровано 88 таких інцидентів, багато з яких привели до тимчасового припинення водопостачання.

В ООН підкреслили, що умови роботи співробітників КП посилюються тим, що багато територій на сході України заміновано. 

"Смертельні небезпеки, яким піддаються співробітники цих комунальних служб, абсолютно неприпустимі", - заявила координатор системи ООН з гуманітарних питань Оснат Лубрані і закликала забезпечити захист мирних жителів і об'єктів цивільної інфраструктури на сході України.

Нагадаємо, що на Донеччині автомобіль із працівниками КП "Вода Донбасу" 23 жовтня підірвався на міні.

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12 01 2019 13:25
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