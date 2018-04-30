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На Донбасі офіційно закінчується АТО і розпочинається Операція об'єднаних сил

Абревіатура АТО, яка стала звичною громадськості, з 30 квітня стане неактуальною. На Донбасі настає час Операції об'єднаних сил
У понеділок, 30 квітня, АТО на Донбасі офіційно закінчується і на зміну йому приходить Операція об'єднаних сил (ООС).
На Донбасі офіційно закінчується АТО і розпочинається Операція об Фото: Андрій Попіль

Зміна формату Антитерористичної операції на Операцію об'єднаних сил прописана в законі "про реінтеграцію Донбасу".

Згідно з цим законом, в районі конфлікту головним тепер буде Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ. Він буде керувати силами та засобами ЗСУ, інших військових формувань, МВС, Нацполіції, які залучаються "до стримування та відсічі російської агресії в Донецькій і Луганській областях".

Працівники правоохоронних органів, військовослужбовці та всі, хто залучений до протистояння агресору, підпорядковуються начальнику Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.

Командувач Об'єднаних сил бере участь у розгортанні сил і розробки планів дій на випадок непередбачених обставин для застосування ЗСУ і сил оборони.

Він також має право доповідати безпосередньо президенту про готовність і хід виконання завдань Об'єднаними силами. Задум застосування Об'єднаних сил в операціях затверджується президентом.

Нагадаємо, 16 березня Президент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні. Командувачем Об'єднаних сил призначений генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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