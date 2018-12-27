На Донбасі оголосили нове перемир'я з 29 грудня

Тристороння контактна група домовилася про припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня.

"На сьогоднішньому засіданні в режимі відеоконференції обговорювалася пропозиція України, внесена ще на минулому засіданні [в Мінську], про введення режиму тиші. Ми запропонували ввести цей режим тиші, тобто безстрокове припинення вогню, починаючи із завтрашньої ночі - з 00:01 проти 29 грудня", - повідомив представник України в ТКГ Євген Марчук за підсумками засідання підгрупи з безпеки, яке відбулося в четвер у режимі відеоконференції.

"Нам вдалося досягти такої домовленості, і сьогодні ми підтвердили, що завтра з 00:00 Україна забезпечує повноцінний режим тиші", - підкреслив він.

Марчук сподівається, що це перемир'я буде використано для відновлення об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що з 30 квітня 2018 року, коли на Донбасі була розпочата операція Об'єднаних сил, втрати в живій силі російських регулярних військових формувань склали близько 450 убитими і близько 850 пораненими.