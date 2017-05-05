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На Донбасі перебуває до 4 тис військових регулярної армії РФ, - Жебрівський

У зоні АТО зменшилася кількість обстрілів, однак покращилася їх точність
На окупованому проросійськими бойовиками Донбасі на цей момент перебуває до 4 тис. російських військових, без урахування найманців, які воюють за гроші.
На Донбасі перебуває до 4 тис військових регулярної армії РФ, - Жебрівський Фото: EPA / UPG

Відповідну заяву зробив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, повідомляє "112 Україна".

"За нашими підрахунками, російських регулярних військ 3-4 тис. чоловік, не кажучи про найманців, які за гроші там працюють. Після блокади, після того, як позакривалися шахти, наприклад, в Макіївці працювало 10 шахт, сьогодні жодна шахта не працює... Із-за цього у багатьох немає вибору і деякі з них пішли на незаконні збройні формування, тому що платять тільки в НВФ.

Буквально з Дебальцеве розмовляв, там також змушують працювати на залізниці, розвантажувати дизпаливо, зброя і за це не платять вже 4 місяці, і люди кажуть, що вони повинні йти туди. Також вони тікають. Є сьогодні питання з місцевими бойовиками, які часом слухають своїх кураторів, а часом не слухають. На жаль, багатьох з них росіяни навчили воювати, і сьогодні вони досить прицільно стріляють по українським воїнам", - заявив Жебрівський.

За його словами, в зоні АТО зменшилася кількість обстрілів, однак покращилася їх точність.

"Однак на тій стороні приблизно, за нашими підрахунками, в 2,5-3 рази кількість загиблих і поранених більше, ніж з нашого боку", - додав він.

Нагадаємо, що з початку доби зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних Сил України.

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05 05 2017 19:52
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