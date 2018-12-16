CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 15 грудня загинув молодший лейтенант Національної гвардії Денис Лошкарьов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі під Маріуополем загинув офіцер Нацгвардії
У нього залишились двоє синів, донька та дружина
Фото: ngu.gov.ua
Офіцер батальйону спецпризначення військової частини 3035 загинув під Маріуполем внаслідок обстрілу, повідомляє прес-центр НГУ.
Командувач Нацгвардії генерал-полковник Юрій Аллеров висловив слова співчуття та підтримки рідним та побратимам загиблого.
Денис Лошкарьов народився у 1979 році, на Херсонщині. У нього залишились двоє синів, донька та дружина.
iPress.ua повідомляв, що у штабі підтвердили загибель одного військового від кулі снайпера та поранення одного військового під час бойових дій.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 12 2018 16:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."