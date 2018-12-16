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На Донбасі під Маріуополем загинув офіцер Нацгвардії

У нього залишились двоє синів, донька та дружина
У зоні бойових дій на Донбасі 15 грудня загинув молодший лейтенант Національної гвардії Денис Лошкарьов.
На Донбасі під Маріуополем загинув офіцер Нацгвардії Фото: ngu.gov.ua

Офіцер батальйону спецпризначення військової частини 3035 загинув під Маріуполем внаслідок обстрілу, повідомляє прес-центр НГУ.

Командувач Нацгвардії генерал-полковник Юрій Аллеров висловив слова співчуття та підтримки рідним та побратимам загиблого.

Денис Лошкарьов народився у 1979 році, на Херсонщині. У нього залишились двоє синів, донька та дружина.

iPress.ua повідомляв, що у штабі підтвердили загибель одного військового від кулі снайпера та поранення одного військового під час бойових дій.

 
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16 12 2018 16:26
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