На Донбасі під Маріуополем загинув офіцер Нацгвардії

У нього залишились двоє синів, донька та дружина

У зоні бойових дій на Донбасі 15 грудня загинув молодший лейтенант Національної гвардії Денис Лошкарьов.

Офіцер батальйону спецпризначення військової частини 3035 загинув під Маріуполем внаслідок обстрілу, повідомляє прес-центр НГУ.

Командувач Нацгвардії генерал-полковник Юрій Аллеров висловив слова співчуття та підтримки рідним та побратимам загиблого.

Денис Лошкарьов народився у 1979 році, на Херсонщині. У нього залишились двоє синів, донька та дружина.

iPress.ua повідомляв, що у штабі підтвердили загибель одного військового від кулі снайпера та поранення одного військового під час бойових дій.