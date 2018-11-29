ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНа Донбасі зник військовослужбовець 10-ї гірничо-штурмової бригади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі після бойового зіткнення зник безвісти солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади
Розшук військовослужбовця триває
Фото: unian.net
"Під час бойового зіткнення, яке відбулося 29 листопада у смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк. Командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця", - повідомляється на сторінці бригади у Facebook.
Інші деталі не повідомляються.
Зазначимо, сама бригада була сформована в місті Біла Церква Київської області у 2015 році, а дислокацію несе в Коломиї Івано-Франківської області.
Додамо, учора, 28 листопада, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
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29 11 2018 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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