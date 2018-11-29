На Донбасі після бойового зіткнення зник безвісти солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади

На Донбасі зник військовослужбовець 10-ї гірничо-штурмової бригади.

"Під час бойового зіткнення, яке відбулося 29 листопада у смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк. Командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця", - повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Інші деталі не повідомляються.

Зазначимо, сама бригада була сформована в місті Біла Церква Київської області у 2015 році, а дислокацію несе в Коломиї Івано-Франківської області.