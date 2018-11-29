Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

На Донбасі після бойового зіткнення зник безвісти солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади

Розшук військовослужбовця триває
На Донбасі зник військовослужбовець 10-ї гірничо-штурмової бригади.
На Донбасі після бойового зіткнення зник безвісти солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади Фото: unian.net

"Під час бойового зіткнення, яке відбулося 29 листопада у смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк. Командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця", - повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Інші деталі не повідомляються.

Зазначимо, сама бригада була сформована в місті Біла Церква Київської області у 2015 році, а дислокацію несе в Коломиї Івано-Франківської області.

Додамо, учора, 28 листопада, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2018 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Борис Патон святкує 100-річчя

Борис Патон святкує 100-річчя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.