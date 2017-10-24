На Донбасі побільшало обстрілів, поранено бійця АТО

За минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку опорні пункти неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам’янки, Луганського та Верхньоторецького накрили вогнем з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів. Окупанти гатили з кулеметів біля Майорська та шахти Бутівка.

Таку саму зброю бойовики використовували на Приморському напрямку для обстрілу позицій біля Кримського та Новоолександрівки. В районі Новозванівки і Попасної вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку терористи били з гранатометів по укріпленнях сил АТО неподалік Мар’їнки і Старогнатівки.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень під час бойових дій на Донбасі.