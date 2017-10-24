Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі побільшало обстрілів, поранено бійця АТО

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я
За минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі
На Донбасі побільшало обстрілів, поранено бійця АТО Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку опорні пункти неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам’янки, Луганського та Верхньоторецького накрили вогнем з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів. Окупанти гатили з кулеметів біля Майорська та шахти Бутівка.

Таку саму зброю бойовики використовували на Приморському напрямку для обстрілу позицій біля Кримського та Новоолександрівки. В районі Новозванівки і Попасної вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку терористи били з гранатометів по укріпленнях сил АТО неподалік Мар’їнки і Старогнатівки.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень під час бойових дій на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 10 2017 06:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.