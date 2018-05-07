На Донбасі поранено чотирьох бійців ЗСУ

Упродовж минулої доби, 4 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир'я.

Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Противник 19 разів вдався до вогню по позиціях ЗСУ, з яких 2 рази із важкого озброєння, інформує прес-центр штабу ООС.

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де ворог застосовував 82-мм міномет, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети, а захисники Причепилівки були обстріляні із автоматичного гранатомета

Минулої доби противник також проявив себе на Світлодарському напрямку. Там позиції ЗСУ обстрілювалися із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок активних дій ворога два захисники ЗСУ отримали поранення.

На Горлівському напрямку ворог застосував по захисниках Зайцевого та Південного автоматичні та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, що стало прикриттям дій ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Завдяки правильній організації оборони наміри ворога були розкриті. Вогонь із наявних чергових засобів змусив противника із втратами відступити. Один диверсант загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще 6 – були поранені. Разом з тим, внаслідок активних дій ворога поранення отримали два українських військовослужбовці.

На Донецькому напрямку ворог проявив активність, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали захисники Авдіївки, Невельського та Новомихайлівки.

На Маріупольському напрямку ворог продовжив провокативні дії, намагаючись змусити військовослужбовців ЗСУ відкрити вогонь у відповідь. У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із 120-мм міномету та ручних протитанкових гранатометів. Також під обстрілами перебували позиції ЗСУ біля Водяного, Павлополя, Лебединського та Широкиного.

Бойовики російських окупаційних військ продовжують ігнорувати оголошене перемир’я і упродовж поточної доби три рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Так, ворог на Луганському напрямку здійснив провокацію у районі населеного пункту Станиця Луганська, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку також зі стрілецької зброї були обстріляні захисники Широкиного та Талаківки. Зі сторони ЗСУ втрат немає.