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На Донбасі поранено двох військових

Солдатам надали медичну допомогу, їх стан задовільний
На Донбасі в понеділок, 31 грудня, отримали поранення двоє українських військових.
На Донбасі поранено двох військових Фото: espreso.tv

30 грудня на фронті було відносно спокійно, день минув без втрат для Збройних Сил України. Але після півночі бойовики почали застосовувати міномети в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське, йдеться в щоденному зведенні Міністерства оборони.

Станом на 11:00 ранку в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три випадки порушення противником режиму припинення вогню, в тому числі із застосуванням мінометів важких калібрів. "З початку доби двоє наших захисників отримали поранення", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Поранені перебувають у задовільному стані.

Військовослужбовці Збройних Сил України відповідали противнику вогнем зі штатного озброєння, без застосування заборонених калібрів.

Нагадаємо, що радник президента України Юрій Бірюков заявив, що Збройні Сили України взяли під контроль і звільнили від проросійських бойовиків майже всю "сіру зону" на Донбасі.

 

 

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31 12 2018 15:32
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