На Донбасі поранено двох військових

На Донбасі в понеділок, 31 грудня, отримали поранення двоє українських військових.

30 грудня на фронті було відносно спокійно, день минув без втрат для Збройних Сил України. Але після півночі бойовики почали застосовувати міномети в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське, йдеться в щоденному зведенні Міністерства оборони.

Станом на 11:00 ранку в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три випадки порушення противником режиму припинення вогню, в тому числі із застосуванням мінометів важких калібрів. "З початку доби двоє наших захисників отримали поранення", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Поранені перебувають у задовільному стані.

Військовослужбовці Збройних Сил України відповідали противнику вогнем зі штатного озброєння, без застосування заборонених калібрів.