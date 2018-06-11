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На Донбасі поранено українського військового

Найбільша кількість обстрілів сьогодні припала на Кримське
Сьогодні вдень у зоні бойових дій на Донбасі отримав поранення один військовослужбовець операції Об'єднаних сил.
На Донбасі поранено українського військового Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

Протягом дня бойовики здійснили 7 обстрілів позицій ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність противник проявив поблизу Кримського, що на Луганщині,  повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці.

Крім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Зайцеве, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка та Павлопіль.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Троє українських військових отримали поранення.

Під Сєвєродонецьком у покинутому дитячому таборі правоохоронці знайшли дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами.

 

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06 11 2018 19:53
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