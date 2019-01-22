На Донбасі поранили сапера піротехнічного підрозділу ДержНС у Донецькій області

Сапер отримав поранення під час обстеження газогону в полі

На Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.

Сьогодні близько 14:00 по двох українських саперах окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.

Відомо, що українські сапери разом з газівниками в полі проводили огляд газогону Мар'їнка - Красногорівка. Недалеко від них спостерігати за територією залишилися спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

З початку обстрілу сапери були змушені сховатися в траншеях, де вони просиділи близько години до того моменту, поки їх не евакуювали із зони обстрілу.

Пораненого сапера госпіталізували. Інформації про його стан поки немає.