На Донбасі поранили сапера піротехнічного підрозділу ДержНС у Донецькій області
Сьогодні близько 14:00 по двох українських саперах окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.
Відомо, що українські сапери разом з газівниками в полі проводили огляд газогону Мар'їнка - Красногорівка. Недалеко від них спостерігати за територією залишилися спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
З початку обстрілу сапери були змушені сховатися в траншеях, де вони просиділи близько години до того моменту, поки їх не евакуювали із зони обстрілу.
Пораненого сапера госпіталізували. Інформації про його стан поки немає.
Нагадаємо, що в 58-ій окремій мотопіхотній бригаді (58 ОМПБР) оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ підтвердили факт зникнення бійця Станіслава Панченка та оприлюднили заяву про психологічний та фізичний тиск на нього з боку окупантів, які захопили його в полон.
За даними ООН, з початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч людей.
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