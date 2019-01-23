ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНа Донеччині знову обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водопроводу, яка подає воду на чотири фільтрувальні станції області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі пошкоджений водопровід, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів
Насосна станція розташована у "сірій зоні"
Фото: "Вода Донбасу"
Насосна станція розташована у "сірій зоні". Співробітники Ясинуватської ділянки водопроводу знайшли там чотири воронки від боєприпасів, повідомили у прес-службі комунального підприємства "Вода Донбасу".
Вода цього каналу подається на чотири фільтрувальні станції, які забезпечують водою майже 50 населених пунктів, зокрема, Маріуполь та Волноваху.
Нагадаємо, 12 січня в результаті прориву водопроводу місто Торецьк і його околиці залишилися без води. Подібна ситуація також була в місті в грудні, коли через обстріли зупинилася робота Горлівської фільтрувальної станції.
Раніше на Донеччині підірвався на міні автомобіль із працівниками КП "Вода Донбасу".
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23 01 2019 13:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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