На Донбасі пошкоджений водопровід, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів

На Донеччині знову обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водопроводу, яка подає воду на чотири фільтрувальні станції області.

Насосна станція розташована у "сірій зоні". Співробітники Ясинуватської ділянки водопроводу знайшли там чотири воронки від боєприпасів, повідомили у прес-службі комунального підприємства "Вода Донбасу".

Вода цього каналу подається на чотири фільтрувальні станції, які забезпечують водою майже 50 населених пунктів, зокрема, Маріуполь та Волноваху.

Нагадаємо, 12 січня в результаті прориву водопроводу місто Торецьк і його околиці залишилися без води. Подібна ситуація також була в місті в грудні, коли через обстріли зупинилася робота Горлівської фільтрувальної станції.

Раніше на Донеччині підірвався на міні автомобіль із працівниками КП "Вода Донбасу".