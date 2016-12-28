Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі постраждала патрульна база ОБСЄ через обстріли

Представники ОБСЄ повернулися на базу у Світлодарську 26 грудня
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 24 грудня на два дні евакуювала свою патрульну базу зі Світлодарська у зв'язку з обстрілами.
На Донбасі постраждала патрульна база ОБСЄ через обстріли Фото: @GazetaRu

З вечора 22 грудня по 23 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала понад тисячу вибухів у районі Дебальцевого і Світлодарська. Патруль місії, який дислокується на підконтрольній бойовикам території, зафіксував у ніч на 24 грудня виходи з БМ-21 "Град".

"Рішення було прийнято у зв'язку з близькістю артилерійських ударів на відстані 70 метрів від бази 23 грудня. У результаті обстрілу були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі, у якій знаходиться база", - повідомили у місії ОБСЄ, інформує BBC.

Водночас, кількість порушень режиму припинення вогню збільшилася до 170 вибухів ввечері 26 грудня.

Нагадаємо, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі фіксували підвищення інтенсивності бойових дій в районі Світлодарської дуги, зокрема, в Луганському.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2016 12:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.