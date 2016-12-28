На Донбасі постраждала патрульна база ОБСЄ через обстріли

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 24 грудня на два дні евакуювала свою патрульну базу зі Світлодарська у зв'язку з обстрілами.

З вечора 22 грудня по 23 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала понад тисячу вибухів у районі Дебальцевого і Світлодарська. Патруль місії, який дислокується на підконтрольній бойовикам території, зафіксував у ніч на 24 грудня виходи з БМ-21 "Град".

"Рішення було прийнято у зв'язку з близькістю артилерійських ударів на відстані 70 метрів від бази 23 грудня. У результаті обстрілу були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі, у якій знаходиться база", - повідомили у місії ОБСЄ, інформує BBC.

Водночас, кількість порушень режиму припинення вогню збільшилася до 170 вибухів ввечері 26 грудня.

Нагадаємо, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі фіксували підвищення інтенсивності бойових дій в районі Світлодарської дуги, зокрема, в Луганському.