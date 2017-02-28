Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі п'яні бойовики погрожували школярам

Бойовики зірвали проведення уроків та погрожували фізичною розправою вчителям та дітям
Бойовики незаконних збройних формувань продовжують вчиняти правопорушення у відношенні до цивільного населення.
На Донбасі п Фото: voshod-media.net

"Троє озброєних військовослужбовців 7 окремої мотострілецької бригади у стані сильного алкогольного сп’яніння зайшли до загальноосвітньої школи у селищі Хрустальне", – йдеться у повідомленні прес-службі Головного управління розвідки Міноборони.

Бойовики зірвали проведення уроків та погрожували фізичною розправою вчителям та дітям.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати свої позиції і розпродають боєприпаси.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2017 17:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.