CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики незаконних збройних формувань продовжують вчиняти правопорушення у відношенні до цивільного населення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі п'яні бойовики погрожували школярам
Бойовики зірвали проведення уроків та погрожували фізичною розправою вчителям та дітям
Фото: voshod-media.net
"Троє озброєних військовослужбовців 7 окремої мотострілецької бригади у стані сильного алкогольного сп’яніння зайшли до загальноосвітньої школи у селищі Хрустальне", – йдеться у повідомленні прес-службі Головного управління розвідки Міноборони.
Бойовики зірвали проведення уроків та погрожували фізичною розправою вчителям та дітям.
Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати свої позиції і розпродають боєприпаси.
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28 02 2017 17:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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