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На Донбасі п'яний бойовик "ДНР" кинув молоток у спостерігачів ОБСЄ

Після цього бойовик пішов, а інший його "колега" вибачився за нього
У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що один із бойовиків окупованих районів Донецької області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у спостерігачів молоток.
На Донбасі п Фото: АFР

У документі йдеться, що інцидент трапився, коли патруль СММ знаходився на блокпості незаконних збройних формувань у мікрорайоні Трудовське в Петровському районі Донецька.

"Чоловік в одязі військового типу, який, ймовірно, перебував в стані алкогольного сп'яніння, кинув молоток в напрямку членів патруля Місії. Молоток пролетів над головами спостерігачів і впав приблизно в 2 м від двох припаркованих автомобілів СММ", - йдеться у звіті Місії від 13 червня.

Спостерігачі СММ додають, що є також випадки перешкоджання їхній діяльності з боку озброєних формувань ОРДЛО.

Так, у звіті повідомляється, що коли представники ОБСЄ розмовляли з головним лікарем лікарні в н. п. Ровеньки в окупованому районі Луганської області, "адміністрація" цього лікувального закладу розпорядилася, щоб головлікар припинив спілкування з командою СММ, і заявила, що всі наступні візити спостерігачів в лікарню повинні бути узгоджені з озброєними формуваннями в Луганську.

Нагадаємо, що бойовики окупованих районів Донецької області 29 травня відкрили вогонь по представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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14 06 2018 12:41
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