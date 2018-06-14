На Донбасі п'яний бойовик "ДНР" кинув молоток у спостерігачів ОБСЄ
У документі йдеться, що інцидент трапився, коли патруль СММ знаходився на блокпості незаконних збройних формувань у мікрорайоні Трудовське в Петровському районі Донецька.
"Чоловік в одязі військового типу, який, ймовірно, перебував в стані алкогольного сп'яніння, кинув молоток в напрямку членів патруля Місії. Молоток пролетів над головами спостерігачів і впав приблизно в 2 м від двох припаркованих автомобілів СММ", - йдеться у звіті Місії від 13 червня.
Спостерігачі СММ додають, що є також випадки перешкоджання їхній діяльності з боку озброєних формувань ОРДЛО.
Так, у звіті повідомляється, що коли представники ОБСЄ розмовляли з головним лікарем лікарні в н. п. Ровеньки в окупованому районі Луганської області, "адміністрація" цього лікувального закладу розпорядилася, щоб головлікар припинив спілкування з командою СММ, і заявила, що всі наступні візити спостерігачів в лікарню повинні бути узгоджені з озброєними формуваннями в Луганську.
Нагадаємо, що бойовики окупованих районів Донецької області 29 травня відкрили вогонь по представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
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