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На Донбасі російських танків більше, ніж має армія Британії, - Клімкін

Клімкін також заявив, що Кремль причетний до кіберсаботажу в Україні
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія розмістила на Донбасі в чотири рази більше танків, ніж має британська армія.
На Донбасі російських танків більше, ніж має армія Британії, - Клімкін Фото: ukroboronprom.com.ua

"Ми обговорюємо Донбас. Росія каже, що їх там немає, незважаючи на наявність до 500 танків - що в чотири рази більше, ніж танків у британській армії на озброєнні – нарівні з сотнями іншого важкого озброєння і тисячами російських регулярних військових та найманців", - сказав Клімкін у коментарі Daily Mail.

Також він заявив, що Кремль причетний до кіберсаботажу в Україні, зокрема щодо її електромережі. Клімкін сказав, що поруч із танками та гарматами і втручанням у вибори це - природа гібридної війни, яку Росія веде на Заході.

Він зробив цю заяву після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію у намаганні "сіяти розбрат на Заході".

 

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16 11 2017 15:40
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