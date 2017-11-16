НОВИНИМіністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія розмістила на Донбасі в чотири рази більше танків, ніж має британська армія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі російських танків більше, ніж має армія Британії, - Клімкін
Клімкін також заявив, що Кремль причетний до кіберсаботажу в Україні
Фото: ukroboronprom.com.ua
"Ми обговорюємо Донбас. Росія каже, що їх там немає, незважаючи на наявність до 500 танків - що в чотири рази більше, ніж танків у британській армії на озброєнні – нарівні з сотнями іншого важкого озброєння і тисячами російських регулярних військових та найманців", - сказав Клімкін у коментарі Daily Mail.
Також він заявив, що Кремль причетний до кіберсаботажу в Україні, зокрема щодо її електромережі. Клімкін сказав, що поруч із танками та гарматами і втручанням у вибори це - природа гібридної війни, яку Росія веде на Заході.
Він зробив цю заяву після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію у намаганні "сіяти розбрат на Заході".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 11 2017 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа