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На Донбасі шахтар загинув від удару струмом

Чоловік 1978 року народження, що працював машиністом гірничо-виїмочних машин
Працівник ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" у Донецькій області загинув від удару електрострумом під час роботи в шахті.
На Донбасі шахтар загинув від удару струмом Фото: p-p.com.ua

Трагедія сталася близько 20:00 у вівторок, 3 січня. Чоловік 1978 року народження, що працював машиністом гірничо-виїмочних машин, виконував на комбайні виїмку гірничої маси на горизонті 708 метрів, коли його вдарило електрострумом напругою 1080В. Внаслідок удару гірник помер на місці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Наразі триває розслідування обставин загибелі шахтаря.

Нагадаємо, у вересні на шахті ПАТ "Шахтоуправління Покровське" у Донецькій області сталася пожежа, у результаті якої довелося евакуйовувати близько 600 пожежників.

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04 01 2017 13:19
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