CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрацівник ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" у Донецькій області загинув від удару електрострумом під час роботи в шахті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі шахтар загинув від удару струмом
Чоловік 1978 року народження, що працював машиністом гірничо-виїмочних машин
Фото: p-p.com.ua
Трагедія сталася близько 20:00 у вівторок, 3 січня. Чоловік 1978 року народження, що працював машиністом гірничо-виїмочних машин, виконував на комбайні виїмку гірничої маси на горизонті 708 метрів, коли його вдарило електрострумом напругою 1080В. Внаслідок удару гірник помер на місці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Наразі триває розслідування обставин загибелі шахтаря.
Нагадаємо, у вересні на шахті ПАТ "Шахтоуправління Покровське" у Донецькій області сталася пожежа, у результаті якої довелося евакуйовувати близько 600 пожежників.
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