На Донбасі сьогодні загинув один український боєць

На Донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського

Український військовослужбовець загинув під час обстрілу в Мар’їнці Донецької області.

"Близько 13 години від кулі ворожого снайпера загинув наш боєць неподалік Мар’їнки. Також бандити випустили 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Широкиного", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що на Донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського.

Також в штабі додали, що на тимчасово окупованих територіях усе частіше фіксуються "випадки приховування участі кадрових російських військових у конфлікті".

Нагадаємо, штаб АТО повідомляє про зменшення кількості обстрілів на Донбасі.