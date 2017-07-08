CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський військовослужбовець загинув під час обстрілу в Мар’їнці Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі сьогодні загинув один український боєць
На Донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
"Близько 13 години від кулі ворожого снайпера загинув наш боєць неподалік Мар’їнки. Також бандити випустили 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Широкиного", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що на Донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського.
Також в штабі додали, що на тимчасово окупованих територіях усе частіше фіксуються "випадки приховування участі кадрових російських військових у конфлікті".
Нагадаємо, штаб АТО повідомляє про зменшення кількості обстрілів на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 08 2017 19:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles