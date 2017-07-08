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На Донбасі сьогодні загинув один український боєць

На Донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського
Український військовослужбовець загинув під час обстрілу в Мар’їнці Донецької області.
На Донбасі сьогодні загинув один український боєць Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

"Близько 13 години від кулі ворожого снайпера загинув наш боєць неподалік Мар’їнки. Також бандити випустили 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Широкиного", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що на Донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського. 

Також в штабі додали, що на тимчасово окупованих територіях усе частіше фіксуються "випадки приховування участі кадрових російських військових у конфлікті".

Нагадаємо, штаб АТО повідомляє про зменшення кількості обстрілів на Донбасі.

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07 08 2017 19:31
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