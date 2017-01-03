На Донбасі судитимуть суддю, яка виносила смертельні вироки українцям
Правоохоронці встановили, що у січні 2015 року суддя Апеляційного суду Донецької області Стратейчук порушила присягу, зрадила своїй країні та перейшла на бік бойовиків. На підставі указу голови терористичної організації "ДНР" вона зайняла посаду "судді Верховного суду "ДНР".
Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.
"Під час виконання своїх обов’язків, діючи всупереч Конституції України та чинного законодавства України, перебуваючи у Донецьку, Стратейчук, виступаючи у ЗМІ, що працюють на бойовиків, зазначила про створення військового трибуналу терористичної організації "ДНР" при верховному суді "ДНР" та розповіла про винесення трибуналом першого смертного вироку", - сказано у повідомленні.
Таким чином, обвинувачувана вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.258-3 КК України.
"Важливо зазначити, що на даний час зрадницю звільнено із займаної посади. Через те, що пособниця терористів переховується від слідства, її судитимуть заочно. Максимальна міра покарання по вказаній статті – 15 років позбавлення волі", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області бойовика "ДНР" заочно засуджено до 11 років позбавлення волі.
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