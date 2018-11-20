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На Донбасі троє українських військовослужбовці отримали поранення

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ минулої доби знищено
Упродовж минулої доби, 19 листопада, окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ,в тому числі – 9 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
На Донбасі троє українських військовослужбовці отримали поранення Фото: mil.gov.ua

"Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Луганського і Водяного - вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках же Чермалика та хутора Вільного російські окупанти застосовували міномети обох калібрів", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій, троє військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. 

Поточної доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ минулої доби знищено, а ще шість окупантів отримали поранення.

Нагадаємо, 18 листопада бойовики 16 разів порушили режим тиші, п'ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Серед українських військових ніхто не постраждав.

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20 11 2018 08:20
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