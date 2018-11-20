На Донбасі троє українських військовослужбовці отримали поранення

Упродовж минулої доби, 19 листопада, окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ,в тому числі – 9 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

"Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Луганського і Водяного - вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках же Чермалика та хутора Вільного російські окупанти застосовували міномети обох калібрів", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій, троє військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Поточної доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ минулої доби знищено, а ще шість окупантів отримали поранення.

Нагадаємо, 18 листопада бойовики 16 разів порушили режим тиші, п'ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Серед українських військових ніхто не постраждав.