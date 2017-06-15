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На Донбасі з'явилося водопостачання, роботи на Південно-Донбаському водоводі завершені

Ремонт водогону в умовах війни тривав після обстрілу 11 червня
Південно-Донбаський водовід, робота якого раніше була порушена внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань, в четвер, 15 червня, відновив свою роботу після проведених відновлювальних робіт.
На Донбасі з Фото:facebook.com/ato.news

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що 15-го червня пуско-налагоджувальні роботи на Південно-Донбаському водоводі були завершені. Насосна станція першого підйому водогону знову працює на повну потужність і забезпечує водою населення Донбасу", - повідомляє українська сторона Спільного центру з координації та контролю (СЦКК). 

Нагадаємо, що насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.

Як відомо, водогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.

Відтак, влада Донецької області розглядає питання про оголошення надзвичайної ситуації у регіоні через проблеми із централізованим водопостачанням у кількох населених пунктах.

 

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15 06 2017 21:58
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