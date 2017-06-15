На Донбасі з'явилося водопостачання, роботи на Південно-Донбаському водоводі завершені
"Українська сторона СЦКК повідомляє, що 15-го червня пуско-налагоджувальні роботи на Південно-Донбаському водоводі були завершені. Насосна станція першого підйому водогону знову працює на повну потужність і забезпечує водою населення Донбасу", - повідомляє українська сторона Спільного центру з координації та контролю (СЦКК).
Нагадаємо, що насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.
Як відомо, водогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.
Відтак, влада Донецької області розглядає питання про оголошення надзвичайної ситуації у регіоні через проблеми із централізованим водопостачанням у кількох населених пунктах.
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