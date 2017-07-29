На Донбасі у бойовиків, які не захотіли віддати паспорт, викрадають документи, - розвідка
"Почастішали випадки викрадення паспортів громадян РФ у найманців ЛДНР, які під різними приводами ухилялися від добровільної здачі документів, що обмежує їх свободу пересування і унеможливлює повернення в РФ. Командування частин після звернень пропонують таким особам сприяння в оформленні паспортів т.зв. "ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.
Також, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів проти мирного населення.
Нагадаємо, згідно з даними Генпрокуратури України, на території Луганської та Донецької областей з 2014 року в незаконних збройних формуваннях беруть участь 84 іноземці, з них 64 - громадяни Російської Федерації.
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