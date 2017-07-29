На Донбасі у бойовиків, які не захотіли віддати паспорт, викрадають документи, - розвідка

Це унеможливлює їм повернення до Росії

РФ продовжує намагатися приховувати факт участі російських військових у бойових діях на Донбасі. Командування бойовиків вилучає особисті документи, які можуть вказувати на їх російське громадянство.

"Почастішали випадки викрадення паспортів громадян РФ у найманців ЛДНР, які під різними приводами ухилялися від добровільної здачі документів, що обмежує їх свободу пересування і унеможливлює повернення в РФ. Командування частин після звернень пропонують таким особам сприяння в оформленні паспортів т.зв. "ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Також, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів проти мирного населення.

Нагадаємо, згідно з даними Генпрокуратури України, на території Луганської та Донецької областей з 2014 року в незаконних збройних формуваннях беруть участь 84 іноземці, з них 64 - громадяни Російської Федерації.