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На Донбасі у бойовиків, які не захотіли віддати паспорт, викрадають документи, - розвідка

Це унеможливлює їм повернення до Росії
РФ продовжує намагатися приховувати факт участі російських військових у бойових діях на Донбасі. Командування бойовиків вилучає особисті документи, які можуть вказувати на їх російське громадянство.
На Донбасі у бойовиків, які не захотіли віддати паспорт, викрадають документи, - розвідка Фото:info/uk/news

"Почастішали випадки викрадення паспортів громадян РФ у найманців ЛДНР, які під різними приводами ухилялися від добровільної здачі документів, що обмежує їх свободу пересування і унеможливлює повернення в РФ. Командування частин після звернень пропонують таким особам сприяння в оформленні паспортів т.зв. "ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Також, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів проти мирного населення.

Нагадаємо, згідно з даними Генпрокуратури України, на території Луганської та Донецької областей з 2014 року в незаконних збройних формуваннях беруть участь 84 іноземці, з них 64 - громадяни Російської Федерації.

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29 07 2017 17:23
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