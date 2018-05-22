На Донбасі у школяра в автобусі вибухнула граната: одна дитина загинула, троє поранені

Вибух стався, коли діти поверталися до дому зі школи на автобусі

У пасажирському автобусі на території окупованого Дебальцевого стався вибух. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Meduza.

Вибух стався о 15:50. Троє постраждалих – теж діти. Їх відвезли до лікарні в місті Єнакієве. Стан оцінюється як важкий.

В автобусі вибухнула граната, що була в рюкзаку одного з підлітків, які їхали додому зі школи. Загиблий і постраждалі – учні 8 класу місцевої школи.

Нагадаємо, 21 травня в бою з російськими окупантами на Донбасі загинули українські воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов (Футболіст) і В'ячеслав Куцмай (Цинк).

Увечері 21 травня, бойовики ОРДО обстріляли населений пункт Зайцеве, внаслідок чого 60-річна жінка дістала поранення.