CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ пасажирському автобусі на території окупованого Дебальцевого стався вибух. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі у школяра в автобусі вибухнула граната: одна дитина загинула, троє поранені
Вибух стався, коли діти поверталися до дому зі школи на автобусі
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Meduza.
Вибух стався о 15:50. Троє постраждалих – теж діти. Їх відвезли до лікарні в місті Єнакієве. Стан оцінюється як важкий.
В автобусі вибухнула граната, що була в рюкзаку одного з підлітків, які їхали додому зі школи. Загиблий і постраждалі – учні 8 класу місцевої школи.
Нагадаємо, 21 травня в бою з російськими окупантами на Донбасі загинули українські воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов (Футболіст) і В'ячеслав Куцмай (Цинк).
Увечері 21 травня, бойовики ОРДО обстріляли населений пункт Зайцеве, внаслідок чого 60-річна жінка дістала поранення.
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