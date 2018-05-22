Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі у школяра в автобусі вибухнула граната: одна дитина загинула, троє поранені

Вибух стався, коли діти поверталися до дому зі школи на автобусі
У пасажирському автобусі на території окупованого Дебальцевого стався вибух. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.
На Донбасі у школяра в автобусі вибухнула граната: одна дитина загинула, троє поранені Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Meduza.

Вибух стався о 15:50. Троє постраждалих – теж діти. Їх відвезли до лікарні в місті Єнакієве. Стан оцінюється як важкий.

В автобусі вибухнула граната, що була в рюкзаку одного з підлітків, які їхали додому зі школи. Загиблий і постраждалі – учні  8 класу місцевої школи.

Нагадаємо, 21 травня в бою з російськими окупантами на Донбасі загинули українські воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов (Футболіст) і В'ячеслав Куцмай (Цинк).

Увечері 21 травня, бойовики ОРДО обстріляли населений пункт Зайцеве, внаслідок чого 60-річна жінка дістала поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2018 21:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.