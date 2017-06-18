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На Донбасі удар струму вбив бойовика, який крав дроти

Також викрились чисельні факти шахрайства штабних посадовців, - розвідка
Командири частин російських окупаційних військ продовжують практику приховування злочинів скоєних підлеглими.
На Донбасі удар струму вбив бойовика, який крав дроти Фото: ukrinform.ua

"Зокрема, військовослужбовця 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), який під час викрадення електропроводів був вбитий током, командування полку видавало за дезертира", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідка також повідомляє, що російське окупаційне командування на території Донецької і Луганської областей під тиском зростаючого невдоволення особового складу було змушено розпочати виплату грошового забезпечення за виконання завдань на передових позиціях.

"Разом з тим, більшість військовослужбовців не отримали очікуваних сум через введення нового порядку нарахування грошей (перебування у складі передових підрозділів не менше 30 днів). Також викрились чисельні факти шахрайства штабних посадовців, які оформляли фіктивні довідки особам, що взагалі не перебували на передових позиціях", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, прикордонники на контрольному посту "Березове" затримали бойовика, який протягом 2014-2016 років проходив службу в зенітно-ракетних підрозділах незаконних збройних формувань.

 
 
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18 06 2017 14:58
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