На Донбасі український боєць загинув від кулі снайпера
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ по всій лінії розмежування
"В результаті бойових дій загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, недалеко від населеного пункту Луганське. За попередньою інформацією, військовослужбовець загинув від кулі ворожого снайпера", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
Також у відомстві повідомили, що внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Попасна із мінометів калібру 120мм, важкі осколкові поранення отримав ще один військовослужбовець Збройних Сил України.
"Пораненого бійця терміново доправили до Попаснянської міської лікарні, втім врятувати його життя лікарям не вдалося", - повідомили в штабі АТО.
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Згодом в штабі повідомили, що лікарям не вдалось врятувати пораненого бійця.
Нагадаємо, у середу, 29 березня, станом на 18:00 проросійські терористи 35 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
У понеділок, 27 березня, під містом Горлівка загинув екс-боєць "Азову" з позивним "Растішка".
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