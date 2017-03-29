Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі український боєць загинув від кулі снайпера

Ще один був доставлений з пораненням у лікарню, однак його не вдалося врятувати
29 березня снайпер бойовиків вбив бійця Збройних сил України біля населеного пункту Луганське.
На Донбасі український боєць загинув від кулі снайпера Фото: УНІАН

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ по всій лінії розмежування

"В результаті бойових дій загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, недалеко від населеного пункту Луганське. За попередньою інформацією, військовослужбовець загинув від кулі ворожого снайпера", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Також у відомстві повідомили, що внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Попасна із мінометів калібру 120мм, важкі осколкові поранення отримав ще один військовослужбовець Збройних Сил України.

"Пораненого бійця терміново доправили до Попаснянської міської лікарні, втім врятувати його життя лікарям не вдалося", - повідомили в штабі АТО.

Оновлення: 

Згодом в штабі повідомили, що лікарям не вдалось врятувати пораненого бійця.

Нагадаємо, у середу, 29 березня, станом на 18:00 проросійські терористи 35 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

У понеділок, 27 березня, під містом Горлівка загинув екс-боєць "Азову" з позивним "Растішка".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2017 20:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.