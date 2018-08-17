НОВИНИУпродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі український військовий отримав поранення
В ООС запевняють, що контролюють ситуацію
Фото: rudana.com.ua
"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне, Лебединське та Широкине", - інформує прес-центр штабу ООС.
Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - запевняють в ООС.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 16 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема 5 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
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