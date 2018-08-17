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На Донбасі український військовий отримав поранення

В ООС запевняють, що контролюють ситуацію
Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося.
На Донбасі український військовий отримав поранення Фото: rudana.com.ua

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне, Лебединське та Широкине", - інформує прес-центр штабу ООС.

Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - запевняють в ООС.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 16 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема 5 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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17 08 2018 18:38
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